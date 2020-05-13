Кабмин разрешил украинцам заказывать в ресторанах столик на четверых

Украина

Кабинет Министров на заседании 13 мая снова ослабил карантинные ограничения, на сей раз — касающиеся максимальной численности групп людей в парках и за столиками открытых площадок кафе и ресторанов. Напомним, по оценке президента Украины, текущая ситуация в стране позволяет рассматривать очередные этапы смягчения ограничительных мер.

Как сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, прогуливаться в парках можно компанией до 8 человек, а сидеть за одним столом на летних площадках — вчетвером. Правда, социальная дистанция в 1,5 метров во втором случае остается актуальной.

Изменения в соответствующее постановление Кабинета Министров будут обнародованы после их доработки и вступят в силу не ранее дня официальной публикации.

«У нас было, что на летних площадках возможно только два человека за столом. Мы этот перечень расширяем до четырех человек, но оставляем расстояние полтора метра между местами для сидения», — прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Также он отметил, что по согласованию с администрацией ресторанов находиться можно не только на летних террасах, но и на верандах.

Напомним, во время Часа вопросов к правительству в Раде Денис Шмыгаль ответил на вопрос, когда откроют детские сады и запустят междугороднее транспортное сообщение.

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