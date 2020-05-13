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У Шмыгаля придумали, куда пристроить сотни тысяч безработных
После того, как премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде затруднился ответить на вопрос, когда в Украине появятся обещанные 500 тысяч мест, стало известно, что придумал по этому поводу Кабмин.
Так народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщает, что, в Кабмине предлагают задействовать 154 тысячи украинцев на дорожном строительстве, а 150 тысяч — занять в сфере благоустройства.
Еще 82 тысячи рабочих мест хотят создать в сельском хозяйстве, 12 тысяч — в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и 2,5 тысячи — в лесном хозяйстве.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!