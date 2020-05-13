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Украина

Зеленский сообщил, когда и как карантин ослабят еще больше (видео)

17:03 13 мая 2020
Владимир Зеленский
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, когда начнется второй этап ослабления карантина, который был введен для борьбы с пандемией коронавируса. В видеообращении к гражданам страны, размещенном Офисом президента, глава государства заявил, что еще больше карантин планируют ослабить с 22 мая.

«Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. Я еще раз прошу вас сравнить нашу статистику и показатели других стран, в частности соседей. Нам удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим», — сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, когда в Украине смогут возобновить работу детские сады. А власти Киева потребовали от Кабмина в скором времени запустить метро.

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