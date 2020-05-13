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Происшествия

Апелляция не прошла: экс-министра Кожару оставили под стражей

18:43 13 мая 2020
Олег Кожара
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвоката, представляющего интересы бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, которого подозревают в убийстве.

Как сообщает «Укринформ», Кожара останется под стражей с альтернативой внесения залога в размере 14 млн 82 тысячи грн.

«Коллегия судей постановила: решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта 2020 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника Ширы в интересах подозреваемого Кожары — оставить без удовлетворения», — заявил судья.

Как сообщалось ранее, Шевченковский районный суд Киева оставил Леонида Кожару под стражей до 25 мая. Напоминаем, что гражданина Старицкого нашли в доме бывшего министра с огнестрельным ранением, совершенным из наградного оружия хозяина здания.

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