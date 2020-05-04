Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером

Украина

Лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко, годом ранее задекларировашая наручные часы Vacheron Constantin, серьги Mikimoto и Chanel, кольцо Dinh Van, серьги Cartier, подвеску Chopard и другие драгоценности, внесла в свою налоговую декларацию информацию о получении почти 150 миллионов гривен.

Об этом в своем Telegram-канале пишет экс-нардеп, а ныне член наблюдательного совета «Укрзалізниці» Сергей Лещенко. «24 апреля 2020 года она получила эквивалент 148 миллионов 345 тысяч 441 гривен от компании Reid, Collins, Tsai LLP. Видом дохода указана «компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011−2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования», — пишет Лещенко и добавляет что поисковике Google на момент публикации не находятся сообщений в связке слов «Reid, Collins, Tsai LLP» и «Украина» или фамилии «Тимошенко».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко внес изменения в налоговую декларацию, упомянув в ней недвижимость в России, а также недвижимость в Украине, принадлежащую ему и членам семьи министров.

Фото со странички Юлии Тимошенко в Facebook.

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