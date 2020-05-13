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Голосование за "антиколомойский" закон показало, что Зеленский на стороне государства, — эксперт
Принятие в парламенте так называемого антиколомойского закона (№ 2571-д) свидетельствует о том, что президент Владимир Зеленский заботится об интересах Украины, а не отдельных олигархах. Об этом завил в комментарии журналистам политолог Валентин Гладких, передает РБК-Украина.
«Критиками президента сознательно раскручивался штамп, что Зеленский — марионетка Коломойского. Этот штамп не выдерживал никакой критики, но все же имел определенное влияние на часть электората. После сегодняшнего голосования даже самые ярые критики должны задуматься: как это так, что „марионетка“ идет на большой конфликт с Коломойским», — сказал эксперт.
Гладких также обратил внимание на преодоление «поправочного спама», когда ко второму чтению депутаты предложили к закону 16 тысяч поправок. По его мнению, очень важно, что закон был разблокирован без всякого нарушения законодательства и регламента.
«Это было сделано очень грамотно. И я надеюсь, в будущем ни у кого не будет соблазна использовать „депутатский спам“, для затягивания других законов», — добавил эксперт.
В свою очередь, политолог Тарас Загородний считает, что принятие «банковского» закона окончательно разрушило миф о влиянии экс-совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского на Владимира Зеленского.
«Зеленский лично пришел в парламент дожимать „банковский“ закон. Показал, что он демонстрирует независимость от олигархов. И дожал свою фракцию: 200 человек из „Слуги народа“ проголосовали „за“. Это еще раз подтвердило, что у президента стабильно есть 200 голосов, и это позволяет ему проводить законы, которые ему нужны», — заявил он.
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