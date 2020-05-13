Украина

Добровольцев, участвовавших в АТО, буду лечить за счет государства

Кабинет Министров распорядился об организации санаторно-курортного лечения и реабилитации воинов-добровольцев за счет государства. Напомним, в декабре 2019 года Рада приняла закон, которым украинских добровольцев признали участниками боевых действий.

Пресс-служба Министерства по делам ветеранов уточнила, что речь идет об участниках антитеррористической операции, которые в составе добровольческих формирований принимали непосредственное участие в АТО до 24 февраля 2018 года во взаимодействии с ВСУ, МВД, Национальной полицией, Национальной гвардией, СБУ и другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами, однако впоследствии не вошли в их состав.

«Правительство предоставило воинам-добровольцам право проходить санаторно-курортное лечение и реабилитацию за счет государства», — сообщило Минветеранов в Telegram.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как добровольцам получить статус участника боевых действий. Без этого документа медика-добровольца Алину Михайлову не пустили в зал ожидания на киевском вокзале, и это спровоцировало всеукраинский скандал.



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