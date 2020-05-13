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Ляшко рассказал, почему против спецпропусков в метро и почему пока не откроют бассейны
Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко не поддерживает запуск перевозок в метрополитене по так называемым спецпропускам. Об этом он сказал в эфире программы «Здоровая политика» на UA: Украинское радио. Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству Украины с просьбой возобновить работу метро с 25 мая, а мэр Харькова Геннадий Кернес хотел запустить метро еще 12 мая.
Объясняя свою позицию, Ляшко напомнил о возможности скопления людей перед турникетами на входе в подземку, которое, по его прогнозу, может быть еще «хуже, чем в самом вагоне».
Также эпидемиолог отметил, что решение об открытии метро после 25 мая будет рассматриваться с учетом эпидемической ситуации в каждом из городов, в котором есть метрополитен — Киева, Харькова и Днепра. Таким образом, одномоментно метро по всей Украине работать не начнет.
А вот ответить на вопрос, как скоро украинцам разрешат пользоваться пляжами и бассейнами после смягчения карантина, Ляшко не смог.
«Спортзалы мы открываем, насчет бассейнов есть проблема, поскольку мы только изучаем вопрос, может ли передаться вирус через водный путь. И это вопрос будет также касаться пляжей», — объяснил он.
Тем не менее решение, по его словам, планируется принять уже в ближайшее время — с учетом рекомендаций экспертов Национальной академии наук (НАНУ).
Напомним, с 12 мая в Украине начался первый этап карантинных послаблений, тем не менее спортивные комплексы, бассейны и фитнес-центры остались закрытыми. Возможные даты дальнейшего ослабления озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.
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