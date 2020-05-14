Мир

Тот, кто придет вместо Путина, может оказаться еще хуже: аналитик оценил перспективу возвращения Крыма

Пока президент РФ Владимир Путин думает, как вернуть себе былую славу, чтобы вновь стать героем в глазах большинства россиян, ситуация в правящих кругах страны отличается серьезной нестабильностью и рискует вылиться в совершенно непредсказуемые события, исход которых непонятен и может представлять угрозу для Украины.

Такое мнение высказал в интервью LIGA.net руководитель Национального института стратегических исследований (НИСИ), генерал-майор запаса Александр Литвиненко.

Источник нестабильности, по мнению Литвиненко — пребывание в течение более 20 лет у власти Владимира Путина — это рекорд, который уступает только длительности нахождения у руля страны советского диктатора Иосифа Сталина.

Сейчас в Кремле, считает аналитик, есть несколько противостоящих одна другой групп — силовиков, ФСБшников, разведчиков, росгвардейцев, вооруженных сил, олигархов и сислибов (системных либералов). Он борются между собой, и от их борьбы зависит направленные движения всей страны.

«Они нервничают. Но чем это разрядится — сказать очень сложно. Может разрядиться и в более жесткой форме. Я глубоко не уверен, что даже если уйдет Путин, следующий не окажется хуже. Может прийти настоящий имперский националист, шовинист. Это очень опасно», — считает Литвиненко.

При этом эксперт уверен, что не стоит преувеличивать важность для стоящих у власти групп экономики — если руководство РФ сумеет пояснить населению трудности происками «злобного Запада», то оно будет страдать.

«Но сейчас ситуация хуже, и это открывает определенное окно возможностей для Украины», — уверен эксперт.

В то же время Литвиненко уверен, что на данном этапе Путин не может уйти из Крыма.

«Я уверен, что Крым мы освободим, но когда будет критическое ослабление российского государства. Донбасс для них не так важен», — считает аналитик.

Сейчас же главное, по его мнению, — это прекратить боевые действия и постепенно двигаться путем безопасной реинтеграции.

«Возвращать территории поможет время. Только время. И последовательная работа», — резюмировал эксперт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что виднейший исследователь путинизма Игорь Эйдман считает, что Путин пытается сохранить власть после 2024 года всеми доступными ему средствами.

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