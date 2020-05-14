Украина

В Украине впервые от коронавируса выздоровели больше людей, чем заразились

В Украине впервые с начала пандемии коронавируса за сутки, 13 мая, зафиксировали превышение количества выздоровевших пациентов над новоинфицированными — 427/422. Всего же от COVID-19 излечились 4143 украинцев. Соответствующие данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов. Напомним, ранее в МОЗ называли такие показатели пиком заболеваемости.

Вместе с тем, увеличилось и количество летальных исходов заболевания — на 17.

Таким образом, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине было подтверждено 16 847 случаев COVID-19, среди инфицированных — 1172 детей и 3278 медиков.

Инфографика Центра общественного здоровья

Госпитализация понадобилась 5320 пациентам, а подключение к аппарату ИВЛ — 222.

В Центре общественного здоровья отмечают, что среди умерших от осложнений заболевания 86% приходится на пациентов в возрасте от 50 лет.

Напомним, в Кривом Роге главврач городской больницы № 4 выписала 15 пациентов с коронавирусом, после чего двое из них скончались.

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