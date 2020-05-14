Происшествия

В Кривом Роге разгорелся скандал вокруг выписки из больницы 15 больных с коронавирусом

В Кривом Роге разгорелся скандал после того, как главврач городской больницы № 4 выписала 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, и двое из отправленных домой на самоизоляцию скончались. В облздраве оправдывают это решение действующей инструкцией, однако создали специальную комиссию для расследования резонансного случая, а главврача отстранили от работы. Напомним, ранее в Ровно уволили главврача больницы, где была зафиксирована вспышка COVID-19 среди медиков.

В интервью Укринформу директор департамента Валерий Сердюк в качестве возможных мотивов решения коллеги указал на высокую инфицированность среди медицинских работников больницы.

Кроме того, в облздраве винят местные власти Кривого Рога в отсутствии коммуникации с областью.

«Это не централизованная система, это система, которая существует на уровне местного самоуправления, поэтому она несколько разбалансирована. Но сейчас настало то время, когда нужно объединиться всем, оставить политику, сейчас нужно бороться с коронавирусом», — заявил Сердюк.

Он также уточнил, что на данный момент шестерых из выписанных из криворожской больницы госпитализировали в инфекционную больницу, еще одного — в другое медучреждение.

Всего по состоянию на 13 мая в Кривом Роге было зафиксировано 174 случая коронавирусного заболевания, 14 человек находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 5 мая в Днепропетровской области зафиксировали всплеск заболеваемости COVID-19 — за сутки зарегистрировано 90 новых случаев инфицирования. По состоянию на 13 мая, по данным МОЗ, в регионе насчитывалось уже 773 инфицированных, из них 9 человек скончались.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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