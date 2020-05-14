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Общество и люди

Скандал вокруг «изгнания» ромов из Ивано-Франковска получил продолжение

13:32 14 мая 2020
Судейский молоток
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Буквально через несколько дней после того, как мэр Ивано-Франковска попал в скандал, распорядившись вывезти в Закарпатскую область не соблюдающих карантин ромов, была создана организация «Сообщество ромов Закарпатья», которая теперь подает в суд на Романа Марцинкива.

Как пишет «Закарпаття онлайн», организация появилась 26 апреля, она зарегистрирована в селе Холмок Ужгородского района. И теперь от ее имени в Ивано-Франковский городской суд подали иск на 250 тысяч гривен, которые хотят взыскать с ивано-франковского мэра за «оскорбление чести и достоинства национального меньшинства».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Роман Марцинкив объяснял свое распоряжение тем, что зарегистрированные в Закарпатской области ромы во время карантина обосновались в парке и просили милостыню на улицах города, отказываясь вернутся домой.

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