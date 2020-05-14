26.64 / 26.91 28.62 / 29.08
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ключевого фигуранта дела о катастрофе МН17 пытаются изолировать в Донецке, — СМИ

15:48 14 мая 2020
На месте катастрофы
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В начале апреля в Донецке арестовали Леонида Харченко, который входит в число четырех обвиняемых по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» МН17 в 2014 году, которое сейчас рассматривает суд в Нидерландах.

Как сообщает Би-би-си, 11 марта бывшего военного разведчика «ДНР» задержали власти «ДНР», причем по совершенно другому уголовному делу.

8 мая арест Леонида Харченко продлили еще на два месяца. Сейчас, по информации издания, его содержат в СИЗО Минюста «ДНР» в Донецке.

Военные товарищи Харченко, которые согласились поговорить с журналистами, считают, что бывшего разведчика хотят «изолировать».

«Обвинение смешные — якобы участии в незаконном обыске 2014 года и незаконное хранение оружия, — рассказал мужчина, который знаком с делом арестованного Харченко. — По первому пункту у пострадавших к нему претензий нет. По второму —этот пистолет ему в 2019 выдали в Министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в деле МН17».

Он считает, что цель — «изолировать» Леонида Харченко.

«Возможно, его в такой жесткий способ охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека», — поделился другой бывший боевик, поддерживающий дружеские отношения с Харченко.

Ранее сообщалось, что в деле по крушению МН17 фигурирует высокопоставленный сотрудник ФСБ.

226

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

Путин лично занялся раком Заворотнюк

Олег Винник

Олег Винник показал любимую в новом клипе (видео)

Андрей Суприган

На Донбассе погиб офицер-спецназовец, награжденный орденом Богдана Хмельницкого

Младенец

Выпустят всех: скандал с застрявшими в Украине "суррогатными" детьми получил продолжение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер