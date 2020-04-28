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Украина

Крушение МН17 на Донбассе: СМИ рассекретили имя фигуранта дела из ФСБ

15:37 28 апреля 2020 246
Андрей Бурлака
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Журналисты установили возможное имя одного из главных фигурантов дела о крушении «Боинга» рейса МН17. Об этом сообщает русская служба BBC.

В материалах Объединенной следственной группы (JIT), проводящей официальное международное расследование крушения самолета, этот человек проходил как «Владимир Иванович». Люди, лично общавшиеся с ним, сообщили журналистам, что за псевдонимом может скрываться первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.

В опубликованных следователями телефонных переговорах боевики называли Владимира Ивановича командиром всей операции, которая проводится на Донбассе. Игорь «Стрелков» Гиркин говорил, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.

По информации Би-би-си, в день крушения «Боинга» Андрей Бурлака находился в Ростове-на-Дону. Источник, который назвал журналистам вероятное имя «Владимира Ивановича», сообщил, что после завершения активной фазы противостояния на Донбассе генерал Бурлака получил повышение, а также высшую государственную награду — Героя России.

Андрей Бурлака родился в 1965 году. В 1995 году окончил Академию ФСБ, работал руководителем оперативных подразделений. В октябре 2007 года генерал-майор Бурлака назначен начальником Сахалинского пограничного управления ФСБ России.

Затем был перевод в Москву, где он в звании генерал-лейтенанта был начальником оперативно-организационного управления пограничной службы ФСБ России, а после стал заместителем руководителя этого ведомства.

Ранее сообщалось, что куратор украинского генерала-предателя Валерия Шайтанова может иметь причастность к катастрофе рейса МН17.

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