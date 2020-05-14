Украина

В настоящее время многие властные кабинеты заняли люди, случайно попавшие в политику, которые не знают, что им делать и как работать. Зеленскому и его команде трудно найти профессионалов, готовых работать в интересах государства, потому что число адекватных людей, желающих занять высокие должности, намного уменьшилось. Скамейка запасных у «Слуги народа» — это не опытные профессионалы, а одноклассники, соседи, родственники, друзья и так далее. Об этом «ФАКТАМ» рассказал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, подчеркнув, что профессиональных людей, готовых в работать в интересах страны, всегда было немного.

«А сегодня это табуретка на двух ножках. …У нас безотказно работает большущий грузовой социальный лифт, который вывез наверх сотни этих людей. А дальше разбирайтесь, что называется», — уточнил Данилюк.

По его словам, сейчас в политике «реальных людей, с которыми ты готов идти в разведку, минимальное количество».

Данилюк отметил, что в соцсетях сформировалась своеобразная тусовка, которая позиционирует себя «как особенных и очень правильных», но на практике эти люди не имеют никаких ощутимых результатов.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили главой исполнительного комитета Нацсовета реформ, который пообещал помочь Зеленскому реформировать страну.

Первую часть интервью Александра Данилюка «Если начать печатать деньги, Украина рискует вернуться в 1990-е» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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