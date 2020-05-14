- 18:19 День семьи 2020: красивые поздравления и открытки
- 18:16 В Ливии 14 украинских моряков объявили голодовку из-за издевательств в тюрьме
- 18:12 Доктор Комаровский рассказал, защитят ли перчатки от коронавируса
- 18:02 Атаки на главу Минздрава Степанова идут со стороны “соросят”, так как он не из их “орбиты”, — Карасев
- 18:00 Куда смотрит СБУ? Российский рэпер-крымнашист открывает в Киеве магазин
- 17:41 Китайская инновационная корпорация ZTE стала первым бизнес-резидентом «Экополиса ХТЗ» Ярославского
- 17:28 «Евровидение-2020»: где и когда смотреть второй онлайн-концерт участников
- 17:28 Скамейка запасных у них бесконечна — друзья, знакомые, соседи: Данилюк интересно высказался о команде Зеленского
- 17:24 ONUKA родила первенца: счастливый отец показал малыша
- 17:20 «Кина не будет»: стало известно, когда украинцам разрешат посещать кинотеатры
- 17:09 Скандальный украинский боксер потроллил Ломаченко и бросил ему вызов
- 16:47 Олег Винник показал любимую в новом клипе
Скамейка запасных у них бесконечна — друзья, знакомые, соседи: Данилюк интересно высказался о команде Зеленского
В настоящее время многие властные кабинеты заняли люди, случайно попавшие в политику, которые не знают, что им делать и как работать. Зеленскому и его команде трудно найти профессионалов, готовых работать в интересах государства, потому что число адекватных людей, желающих занять высокие должности, намного уменьшилось. Скамейка запасных у «Слуги народа» — это не опытные профессионалы, а одноклассники, соседи, родственники, друзья и так далее. Об этом «ФАКТАМ» рассказал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, подчеркнув, что профессиональных людей, готовых в работать в интересах страны, всегда было немного.
«А сегодня это табуретка на двух ножках. …У нас безотказно работает большущий грузовой социальный лифт, который вывез наверх сотни этих людей. А дальше разбирайтесь, что называется», — уточнил Данилюк.
По его словам, сейчас в политике «реальных людей, с которыми ты готов идти в разведку, минимальное количество».
Данилюк отметил, что в соцсетях сформировалась своеобразная тусовка, которая позиционирует себя «как особенных и очень правильных», но на практике эти люди не имеют никаких ощутимых результатов.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили главой исполнительного комитета Нацсовета реформ, который пообещал помочь Зеленскому реформировать страну.
Первую часть интервью Александра Данилюка «Если начать печатать деньги, Украина рискует вернуться в 1990-е» читайте на сайте «ФАКТОВ».221
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..