- 17:41 Китайская инновационная корпорация ZTE стала первым бизнес-резидентом «Экополиса ХТЗ» Ярославского
- 17:28 «Евровидение-2020»: где и когда смотреть второй онлайн-концерт участников
- 17:28 Скамейка запасных у них бесконечна — друзья, знакомые, соседи: Данилюк интересно высказался о команде Зеленского
- 17:24 ONUKA родила первенца: счастливый отец показал малыша
- 17:20 «Кина не будет»: стало известно, когда украинцам разрешат посещать кинотеатры
- 17:09 Скандальный украинский боксер потроллил Ломаченко и бросил ему вызов
- 16:47 Олег Винник показал любимую в новом клипе
- 16:38 Выпустят всех: скандал с застрявшими в Украине "суррогатными" детьми получил продолжение
- 16:26 Не остановили даже выстрелы: в Закарпатье контрабандисты напали на пограничников
- 16:08 Путин внезапно занялся раком Заворотнюк: что происходит?
- 15:48 Ключевого фигуранта дела о катастрофе МН17 пытаются изолировать в Донецке, — СМИ
- 15:40 Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков
«Евровидение-2020»: где и когда смотреть второй онлайн-концерт участников
В четверг, 14 мая, состоится второй онлайн-концерт в рамках песенного конкурса «Евровидение-2020», который в этом году был отменен из-за эпидемии коронавируса.
Начало концерта — в 22:00 по киевскому времени.
Транслировать «Eurovision Song Celebration 2020» будет официальный YouTube-канал конкурса.
На этом концерте выступят участники из Албании, Армении, Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Грузии, Греции, Исландии, Латвии, Молдовы, Польши, Португалии, Сан-Марино, Сербии и Швейцарии.
Концерт, как известно, не носит соревновательный характер. Украина выступала в первой части проекта. Предлагаем вам также полное видео первого онлайн-концерта, который состоялся 12 мая.
Напомним, что большое шоу «Евровидение: Европа сияет светом» состоится 16 мая. Группа Go-A выступит в финальном шоу и представит еще одну песню.47
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Во время сеанса боди-массажа девушка массажирует клиента обнаженными ягодицами и грудью, а мужчина при этом может трогать ее за любые части тела
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!