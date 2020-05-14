Шоу-бизнес

«Евровидение-2020»: где и когда смотреть второй онлайн-концерт участников

В четверг, 14 мая, состоится второй онлайн-концерт в рамках песенного конкурса «Евровидение-2020», который в этом году был отменен из-за эпидемии коронавируса.

Начало концерта — в 22:00 по киевскому времени.

Транслировать «Eurovision Song Celebration 2020» будет официальный YouTube-канал конкурса.

На этом концерте выступят участники из Албании, Армении, Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Грузии, Греции, Исландии, Латвии, Молдовы, Польши, Португалии, Сан-Марино, Сербии и Швейцарии.

Концерт, как известно, не носит соревновательный характер. Украина выступала в первой части проекта. Предлагаем вам также полное видео первого онлайн-концерта, который состоялся 12 мая.

Напомним, что большое шоу «Евровидение: Европа сияет светом» состоится 16 мая. Группа Go-A выступит в финальном шоу и представит еще одну песню.

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