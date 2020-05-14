Украина

Не такие, как все: в ЦИК придумали, как получать зарплату в 300 тысяч гривен в обход решения Кабмина

Несмотря ограничения в зарплате, установленные Кабмином на период карантина из-за коронавируса, руководство Центральной избирательной комиссии за апрель получило внушительные суммы зарплаты.

Среди 17 членов ЦИКа за апрель только двум было начислено по 47 230 гривен зарплаты (сумма установлена правительством), сообщают «Українські Новини».

Остальные 15 членов комиссии получили от 244,6 тысяч до 361,6 тысяч гривен зарплаты за апрель.

За апрель членам комиссии выплатили помощь на оздоровление, компенсацию за часть неиспользованного ежегодного отпуска, премию и прочее.

В частности, председателю ЦИКа Олегу Диденко за апрель было начислено 321 815 гривен: 248,3 тысяч гривен материальной помощи, 28,5 тысяч зарплаты за время пребывания в отпуске и 44 981 гривну ограниченной суммы должностного оклада и надбавок.

Если бы зарплата не ограничивалась, то за счет полной суммы оклада и надбавок Диденко было бы начислено 463 492 гривны за апрель. То есть глава ЦИК получил на 141 677 гривен или 30,6% меньше, чем раньше.

Заместитель председателя ЦИКа Сергей Дубовик получил на 31,1% меньше: ему было начислено 325 тысяч гривен, в том числе материальная помощь, отпускные и премия.

Секретарь комиссии Елена Гатауллина получила в апреле на 25% меньше, чем обычно. Ей было начислено 300 тысяч гривен, в том числе материальная помощь, отпускные, оклад и премия.

Напомним, все министры в Украине отказались от премиальных выплат до конца 2020 года.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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