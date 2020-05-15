Размер не имеет значения: храбрая птица отогнала слона от своего гнезда (видео)

Мир

В заповеднике Масаи-Мара на юго-западе Кении засняли любопытное видео, которое было опубликовано изданием LatestSightings. На нем венценосный журавль отгоняет от своего гнезда слона. Бесстрашную птицу ничуть не пугает размер противника. Под напором журавля слон сначала слегка раздражается, но затем отступает — несмотря на то, что у него есть поблизости потенциальное подкрепление в виде его сородичей.

Затем птица также пытается показать, кто тут главный, слоненку, пасущемуся поблизости. Но тут уж родительские чувства взыграли и у слона. Он возвращается, спеша на помощь малышу — и птица удаляется, сообразив, что непосредственной опасности для ее будущих детей больше нет.

Венценосные журавли, вид которых входит в Красную книгу, весьма агрессивно охраняют свою территорию и птенцов. Оба родителя участвуют в насиживании, хотя большую часть времени проводит в гнезде самка.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Война за еду: стервятники отбили добычу у гепарда, но ее у них отнял лев.





112

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter