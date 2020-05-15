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- 09:21 В Грузии "воры в законе" подали в суд на президента
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В Грузии "воры в законе" подали в суд на президента
В Грузии, где статус «вор в законе» является уголовным преступлением, и где правоохранители активно взялись за организованную преступность, представители криминальных кругов подали в суд на президента страны.
«Думаете, абсурд происходит только у нас? Нет, абсурд везде. В Грузии „воры в законе“ решили подать в суд на президента. Не важно какой в Грузии президент, важен сам факт — криминальные авторитеты подают на власть в суд. Это анекдот», — пишет в социальных сетях давно живущий в Украине экс-пресс-секретарь грузинского посольства в Киеве Бачо Корчилава.
Так, «Грузия Онлайн» сообщает, что иск касается решения главы грузинского государства, согласно которому многие из уголовных «авторитетов» были лишены гражданства Грузии. Отмечается, что речь идет о «ворах в законе», которые были оправданы грузинскими судами в 2013—2018 годах, однако были вынуждены покинуть страну.
Издание утверждает, что за последние пять лет были освобождены более 30 «воров в законе», в том числе, и признанные «авторитеты» на постсоветском пространстве. После того, как представителей этих кругов неоднократно задерживали в разных странах с фальшивыми документами, о чем становилось известно грузинским властям, и было принято решение лишать их гражданства.
Журналисты цитируют адвоката Тамара Абесадзе, который говорит, что «воров в законе» лишали гражданства Грузии «совершенно безосновательно». Мол, не было проверено, действительно ли они стали гражданами других стран.
Кстати, один из грузинских «авторитетов» стал причиной скандала в Украине — Давида Герлиани арестовали в 2016 году в Одессе с украинским паспортом, возможно, поддельным. Его выдворили на родину, однако арестовали не в аэропорту по прибытии, а несколько позже. Грузинская сторона тогда возмутилась, что украинские коллеги не сообщили о выдворении криминального «авторитета».
Это произошло в то время, когда экс-президент Грузии, а ныне председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили был губернатором Одесской области.
Герлиани, несмотря на запрет на въезд в Украину, вновь оказался в нашей стране и был депортирован летом 2019 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине задержали грузинского «авторитета», которого французские правоохранители подозревают в причастности к организации убийства.318
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