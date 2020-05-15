Шоу-бизнес

«Из-за шока у меня не было даже слез»: неожиданное признание самой яркой «холостячки»

15 мая на канале СТБ состоится одиннадцатый выпуск десятого сезона романтического реалити «Холостяк». За сердце Холостяка продолжают бороться три участницы: Вика, Даша и Дана. Им предстоит знакомство с родителями Макса Михайлюка в его родном городе — Одессе. Одна из девушек покинет проект за шаг до финала. (О 10-м выпуске романтического реалити читайте здесь.)

В прошлую пятницу на проекте состоялось не менее важное событие — главный герой Макс познакомился с семьями четырех участниц. Для Даши такой опыт был первым. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» участница призналась, какие эмоции испытывала, чьего мнения боялась больше всего и что думает о своих конкурентках.

Даша

— Даша, в прошлом выпуске вы познакомили Макса со своими родителями…

— Для меня это был крайне важный этап в отношениях! Тем более когда у меня это впервые (улыбается. — Авт.). Волнение было, но скорее приятное. Я ждала встречи со своими близкими, и мне хотелось побыстрее познакомить с ними Макса.

Даша с Максом

— А если бы Максим им не понравился?

— В тот день, слава Богу, всё сложилось. И думать, как бы могло быть, мне уже и не хочется. Мнение родителей авторитетно для меня, ведь это первые люди, с которыми я советуюсь, когда принимаю какие-то важные решения. Макс родителей впечатлил, и это еще мягко говоря (улыбается. — Авт.). Черты, которые они не приняли бы, не были в нем обнаружены. Максим произвел только положительное впечатление.

Семья Даши

— Было похоже, что маме вы рассказываете все свои секреты!

— Да, с мамой я близка. Рассказать могу многое, но не все. Она всегда меня поддерживает и по-своему направляет. Я это очень ценю в ней. Признаюсь, после этого свидания мне очень хотелось познакомиться с родителями Макса. И при этом я так волновалась! У меня даже глаз дергался (улыбается. - Авт.). Такое событие, правда, у меня впервые, и это было очень волнительно. Тем более когда остается всего шаг до финала.

Общение Даши с отцом Макса

— Макс уже дважды подогревал ваши эмоции тем, что «провожал» домой. Что в этот момент вы чувствовали?

— Первый раз, когда провожал в Таиланде, я еще до конца не осознавала, куда он меня ведет и что происходит. Все плыло перед глазами и ноги были ватные — это все, что я внятно помню. Толком и не успела понять, что случилось. А вот второй раз… было гораздо сложнее. Когда он меня вел, подумала: «Ну, все, второй раз уже точно проведет». Была просто в ступоре от ситуации. «Как он может меня отпустить? За что? Я же ничего такого не сделала», — все это крутилось в голове на повторе те считаные минуты, которые Макс вел меня к машине. Из-за шока даже слез не было, хотя потом я плакала вне камеры, но уже от счастья. Однозначно могу сказать, что это того стоит. Умереть и воскреснуть за секунду можно только в проекте «Холостяк» (смеется. — Авт.)!

— Как вы отнеситесь к комментариям девушек, не всегда лестным?

— Абсолютно нейтрально, они меня не задевают. Но комментарий Даны о том, что я только и хожу по клубам, просто убил (улыбается. — Авт.). Это ж надо было додуматься сказать конкретно Максу об этом! Я понимаю, говорить за кадром. Мало ли, какая неприязнь может быть к человеку, но взять его за руку и рассказывать, кто и куда ходит… Мне кажется, она как раз показала не в лучшем свете себя. И это в очередной раз доказывает, какая Дана сплетница. Вот и все!

Даша и Макс

Ранее одна из фавориток Холостяка Вика, которую Макс пригласил на индивидуальное свидание в Египте, рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», почему свидание стало для нее неожиданностью и чем был недоволен Макс.

А покинувшая проект Алина рассказала «ФАКТАМ» о встрече с самым родным человеком, а также призналась, не смутила ли ее чрезмерная откровенность мамы.

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