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Украина

На уступки должна идти Россия, а не Украина: в США сделали интересное заявление о войне на Донбассе

11:16 15 мая 2020
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Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Для того, чтобы местные выборы, запланированные на 25 октября 2020 года, прошли на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс, Россия должна выполнить Минские договоренности — в первую очередь, прекратить огонь и вывести своих военнослужащих и наемников с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявила глава украинской службы «Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе.

«Американская администрация поддерживает стремление найти мирный выход из этой ситуации и приветствуют усилия украинской власти, в частности, в Минске. Но здесь всегда делают акцент на том, что не Украина должна идти на уступки, а именно Россия должна выполнить обязательства, которые она на себя взяла, подписав договоренности», — уточнила Гонгадзе.

Журналист отметила, что после заявления главы Офиса президента Андрея Ермака о выборах на оккупированном Донбассе, многие эксперты озадачились вопросом, каким образом это можно сделать.
Американские политики считают, что выборы абсолютно нереальны и невозможны, пока Украина не получит полный контроль над границей и российские войска и наемники не покинут территорию Донбасса.

Напомним, в команде Зеленского неоднократно заявляли, что выборы могут состояться лишь при соблюдении всех норм безопасности. В ЦИК считают, что сейчас невозможно говорить о временных рамках, пока нет контроля над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей, не сделана оценка фактического состояния дел там.

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