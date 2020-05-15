Семья Заворотнюк отказалась от ее лечения: названа причина

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Накануне президенту РФ Владимиру Путину сообщили, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк поддается лечению вирусами, но медики пока не будут использовать этот метод. Оказалось, от нового революционного лечения отказалась семья актрисы.

Как сообщил кп.ру директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров, муж Заворотнюк Петр Чернышев попросил пока не испытывать на его жене технологии уничтожения злокачественных опухолей с помощью вирусов.

«Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует», — рассказал ученый.

Напомним, ранее тот же Макаров уточнял, что лечить так начали добровольцев с четвертой стадией рака. По его словам, «им уже нечего терять». Ученый, правда, не сообщил, какие побочные действия у этого лечения.

Он рассказал Путину, что некоторых пациентов, которым уже не помогала традиционная медицина, удалось поставить на ноги. «В общем-то есть довольно большой процент случаев, когда происходит ремиссия и больные начинают вести нормальный образ жизни и живут до сих пор», — отметил Макаров. Президент России высоко оценил работу Макарова и его коллег. Правда, позже многие блогеры заявили, что Путин пиарится на болезни Заворотнюк.

Кстати, россиян удивило, что диагноз Заворотнюк обнародовали врачи. Возможно, семья актрисы или она сама дала на это письменное разрешение. Но если такого разрешения не было, то Заворотнюк может отсудить у медиков крупную сумму.

Также напомним, что о ремиссии у Заворотнюк ранее сообщала ее дочь.

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