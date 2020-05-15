26.60 / 26.86 28.54 / 28.99
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк отказалась от ее лечения: названа причина

12:57 15 мая 2020
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Накануне президенту РФ Владимиру Путину сообщили, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк поддается лечению вирусами, но медики пока не будут использовать этот метод. Оказалось, от нового революционного лечения отказалась семья актрисы.

Как сообщил кп.ру директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров, муж Заворотнюк Петр Чернышев попросил пока не испытывать на его жене технологии уничтожения злокачественных опухолей с помощью вирусов.

«Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует», — рассказал ученый.

Напомним, ранее тот же Макаров уточнял, что лечить так начали добровольцев с четвертой стадией рака. По его словам, «им уже нечего терять». Ученый, правда, не сообщил, какие побочные действия у этого лечения.

Он рассказал Путину, что некоторых пациентов, которым уже не помогала традиционная медицина, удалось поставить на ноги. «В общем-то есть довольно большой процент случаев, когда происходит ремиссия и больные начинают вести нормальный образ жизни и живут до сих пор», — отметил Макаров. Президент России высоко оценил работу Макарова и его коллег. Правда, позже многие блогеры заявили, что Путин пиарится на болезни Заворотнюк.

Кстати, россиян удивило, что диагноз Заворотнюк обнародовали врачи. Возможно, семья актрисы или она сама дала на это письменное разрешение. Но если такого разрешения не было, то Заворотнюк может отсудить у медиков крупную сумму.

Также напомним, что о ремиссии у Заворотнюк ранее сообщала ее дочь.

391

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

Семья Заворотнюк отказалась от ее лечения: названа причина

Владимир Зеленский

При Зеленском более 30 «кварталовцев» стали чиновниками и депутатами

Михеил Саакашвили

Меня неправильно поняли: Саакашвили пояснил свои слова о сотрудничестве с МВФ

младенец

За сутки в Киеве десять детей подцепили COVID-19, в том числе месячный ребенок

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер