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Путин лично занялся раком Заворотнюк
Президент РФ Владимир Путин лично контролирует лечение актрисы Анастасии Заворотнюк. К такому выводу пришли российские журналисты, когда диагноз актрисы «глиобластома» впервые прозвучал официально на совещании по развитию генетических технологий у президента России.
Как сообщает канал «НеМалахов», директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров рассказал Путину, что родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» передали им клетки опухоли, а специалисты уже подобрали вирусы, которые могут ее разрушить.
«Технологии, разработанные Институтом молекулярной биологии РАН для борьбы с терминальной стадией рака, могут быть использованы в лечении Заворотнюк», — подчеркнул Макаров.
Он также отметил, что «пока ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию».
«Мы испытываемым вирусы на добровольцах, у которых 4 стадия, и им нечего терять. Есть случаи, когда происходит ремиссия и больные возвращаются к нормальной жизни», — добавил Макаров.
Напомним, ранее родственники Заворотнюк сообщили, что ей стало лучше. По слухам, опухоль у актрисы диагностировали год назад. Она лечилась в разных странах, но успеха это не принесло, поэтому актриса вернулась в Россию.
Также напомним, что поклонники Заворотнюк боятся ее заражения коронавирусом. После того, как стало известно о госпитализации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и его жены Татьяны Навки, опасения усилились. Ведь муж Заворотнюк работает с Навкой, он встречался с ней и мог заразиться. Говорят, Татьяна даже приходила к Насте в больницу, чтобы поддержать жену коллеги.675
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