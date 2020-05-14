26.64 / 26.91 28.62 / 29.08
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Путин лично занялся раком Заворотнюк

16:08 14 мая 2020
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Президент РФ Владимир Путин лично контролирует лечение актрисы Анастасии Заворотнюк. К такому выводу пришли российские журналисты, когда диагноз актрисы «глиобластома» впервые прозвучал официально на совещании по развитию генетических технологий у президента России.

Как сообщает канал «НеМалахов», директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров рассказал Путину, что родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» передали им клетки опухоли, а специалисты уже подобрали вирусы, которые могут ее разрушить.

«Технологии, разработанные Институтом молекулярной биологии РАН для борьбы с терминальной стадией рака, могут быть использованы в лечении Заворотнюк», — подчеркнул Макаров.

Он также отметил, что «пока ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию».

«Мы испытываемым вирусы на добровольцах, у которых 4 стадия, и им нечего терять. Есть случаи, когда происходит ремиссия и больные возвращаются к нормальной жизни», — добавил Макаров.

Напомним, ранее родственники Заворотнюк сообщили, что ей стало лучше. По слухам, опухоль у актрисы диагностировали год назад. Она лечилась в разных странах, но успеха это не принесло, поэтому актриса вернулась в Россию.

Также напомним, что поклонники Заворотнюк боятся ее заражения коронавирусом. После того, как стало известно о госпитализации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и его жены Татьяны Навки, опасения усилились. Ведь муж Заворотнюк работает с Навкой, он встречался с ней и мог заразиться. Говорят, Татьяна даже приходила к Насте в больницу, чтобы поддержать жену коллеги.

675

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

Путин лично занялся раком Заворотнюк

Олег Винник

Олег Винник показал любимую в новом клипе (видео)

Андрей Суприган

На Донбассе погиб офицер-спецназовец, награжденный орденом Богдана Хмельницкого

Младенец

Выпустят всех: скандал с застрявшими в Украине "суррогатными" детьми получил продолжение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер