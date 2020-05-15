Меня неправильно поняли: Саакашвили пояснил свои слова о сотрудничестве с МВФ

Украина

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил, что его слова о возможном прекращении в будущем сотрудничества с МВФ были «не совсем правильно поняты».

«Некоторые люди не совсем правильно поняли, в чем заключается моя позиция по МВФ. Я множество раз говорил, что в данный момент у Украины нет альтернативы хорошему сотрудничеству, особенно во времена кризиса Украине нужны деньги и, более того, МВФ может быть полезен в проведении столь необходимых реформ. На данном этапе я выступаю за расширенные связи, которые помогут реализовать повестку реформ в Украине.

Стратегически, как сделала Грузия во время моего президентства, мы придем к ситуации, когда помощь МВФ нам больше не будет нужна, поскольку мы оздоровим финансовую систему и проведем наши собственные радикальные реформы. Сколько времени это займет — несколько лет, но мы должны не упускать из виду основную цель. Утверждения, что Украине следует предпринять любые попытки для выхода из программы МВФ, отвечают целям ее врагов", — написал он на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после принятия Верховной Радой «антиколомойского» закона в Офисе президента заявляют, что рассчитывают получить транш от Международного валютного фонда в течение одной или двух недель.

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