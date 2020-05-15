- 14:28 Гонорар Ломаченко за бой с Лопесом уменьшили в четыре раза
- 14:23 На Днепропетровщине утонул школьник: первые детали и фото с места ЧП
- 14:21 Попросили надеть маску: В Киеве мужчина угрожал гранатой охраннику в магазине
- 14:04 В Одессе военнослужащий изрезал ножом сослуживца и полицейского
- 14:02 Что делать при укусе клеща: Супрун рассказала, как распознать болезнь Лайма
- 14:02 Макс Барских отменяет карантин новым клипом
- 13:53 Голая беременная Кэти Перри снялась в новом клипе
- 13:51 Германия нанесла мощный удар по газопроводу Путина в обход Украины
- 13:51 В Тернополе двух врачей обвиняют в смерти 4-летнего ребенка
- 13:41 Въезд фур в Киев запретят: что об этом известно
- 13:25 Меня неправильно поняли: Саакашвили пояснил свои слова о сотрудничестве с МВФ
- 13:17 За сутки в Киеве десять детей подцепили COVID-19, в том числе месячный ребенок
Макс Барских отменяет карантин новым клипом (видео)
Популярный певец Макс барских, украсивший недавно обложку журнала Playboy, порадовал поклонников новой работой. Он презентовал песню и клип «По секрету». Этим видео он отменяет карантин и запускает легкое летнее настроение.
«Песней и клипом мне хотелось создать портрет современной женщины, подчеркнуть его многогранность, разнохарактерность: от юной соблазнительной Лолиты до яркой фурии», — говорит Макс Барских.
Снимали клип четыре дня в Лос-Анджелес на винтажную кинокамеру 8 mm. Пост-работа велась в режиме онлайн. За месяц до старта съемок Барских анонсировал международный кастинг, в рамках которого более 100 девушек-моделей из разных стран боролись за главную роль в клипе.
«Мы искали не просто модельную внешность, нам был интересен характер женщины. Я изначально задумал видео в стиле знаменитых клипов Джорджа Майкла с топ моделями 90-х. Именно по этой причине мы пригласили Анну Богдан — нашу музу и близкую душу, а также очень талантливого режиссера к со-созданию собирательного видео образа», — рассказал режиссер Алан Бадоев.
Напомним, что свои новые работы также представили и другие артисты. Трогательный клип «Воспоминания» представила Настя Каменских.
Снова сошлись в дуэте DZIDZIO и Оля Цибульская. Они снялись в пикантном клипе «Киця».
А Олег Винник показал любимую в новом клипе «Безумная любовь».31
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.