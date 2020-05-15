Макс Барских отменяет карантин новым клипом (видео)

Шоу-бизнес

Популярный певец Макс барских, украсивший недавно обложку журнала Playboy, порадовал поклонников новой работой. Он презентовал песню и клип «По секрету». Этим видео он отменяет карантин и запускает легкое летнее настроение.

«Песней и клипом мне хотелось создать портрет современной женщины, подчеркнуть его многогранность, разнохарактерность: от юной соблазнительной Лолиты до яркой фурии», — говорит Макс Барских.

Снимали клип четыре дня в Лос-Анджелес на винтажную кинокамеру 8 mm. Пост-работа велась в режиме онлайн. За месяц до старта съемок Барских анонсировал международный кастинг, в рамках которого более 100 девушек-моделей из разных стран боролись за главную роль в клипе.

«Мы искали не просто модельную внешность, нам был интересен характер женщины. Я изначально задумал видео в стиле знаменитых клипов Джорджа Майкла с топ моделями 90-х. Именно по этой причине мы пригласили Анну Богдан — нашу музу и близкую душу, а также очень талантливого режиссера к со-созданию собирательного видео образа», — рассказал режиссер Алан Бадоев.

Напомним, что свои новые работы также представили и другие артисты. Трогательный клип «Воспоминания» представила Настя Каменских.

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