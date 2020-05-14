Олег Винник показал любимую в новом клипе (видео)

Шоу-бизнес

Популярный певец Олег Винник, рассказавший ранее, как проводит карантин с любимой женщиной, порадовал поклонников новой работой. Он выпустил клип «Безумная любовь» о поисках своей единственной. Это первая совместная видеоработа Олега Винника и режиссера Кати Царик.

«В современном мире очень много амбиций, от которых, к сожалению, страдает любовь. Песня „Безумная Любовь“ о наших чувствах и действиях. Часто забывая, что счастье находится внутри нас, и отправляясь на его поиски, мы начинаем творить безумные вещи. Мне бы хотелось, чтобы мы не искали любовь, а отдавали ее», — прокомментировал премьеру Олег Винник.

Перед зрителем открывается бесконечный лабиринт, в центре которого находится заточенная в хрустальное сердце девушка. К ней движется главный герой. По пути его пытаются соблазнить разные красотки, устраняя друг дружку всевозможными кознями и хитростями.

«Клип очень ироничный, потому что Олег любит посмеяться и поиронизировать над собой и на тему своей популярности. Но суть его заключается в том, что на пути к той единственной, чистой и искренней любви всегда встречаются трудности и перипетии», — говорит Катя Царик.

Песня «Безумная Любовь» впервые была презентована в ноябре во время концерта Олега Винника в столичном Дворце спорта, режиссером-постановщиком которого выступила Царик.

Напомним, на время карантина Олег Винник изолировался в своем дома. Певец показал своего домашнего любимца и поделился неизвестными ранее деталями своего прошлого.

Свой карантинный клип представила на днях группа СКАЙ.

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