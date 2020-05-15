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Что делать при укусе клеща: Супрун рассказала, как распознать болезнь Лайма
С наступлением летнего сезона украинцев в лесах подстерегает опасность заражения болезнью Лайма — ее переносят клещи. Ульяна Супрун, ранее исполнявшая обязанности главы Минздрава, объяснила, как определить, насколько опасны укусы этих насекомых.
«Не все клещи инфицированы боррелиями, и не каждый укус инфицированного клеща приведет к болезни Лайма», — написала Супрун в своем Facebook.
По ее словам, если вовремя снять с себя клеща и провести профилактику, то это резко уменьшает шансы заболеть хронической болезнью Лайма. Один из признаков заражения — покраснение кожи, так называемая ползучая эритема. Другие симптомы болезни Лайма: повышение температуры, головная боль, паралич лицевого нерва, боли в мышцах и суставах, воспаление миокарда (миокардит), поражение клапанов сердца (ендокардит).
Для определения инфекции боррелиями служат иммуноферментный анализ (ИФА) и/или иммуноблот. Если заражение определено, то врач назначает терапию антибиотиками.
Ранее сообщалось, что ученые рассказали, могут ли насекомые переносить коронавирус.134
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.