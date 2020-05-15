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- 14:45 «Вынесли все ценное»: Камалия раскрыла подробности ограбления ее квартиры
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«Вынесли все ценное»: Камалия раскрыла подробности ограбления ее квартиры
Известная певица Камалия, у которой в торговом центре украли дорогой телефон, раскрыла подробности ограбления квартиры. Это случилось много лет назад, когда она с родителями жила во Львове и готовилась к переезду в Киев.
«Мы должны были переезжать в столицу, так как обменяли свою львовскую квартиру на киевскую, и уже отправили контейнер, поэтому все вещи были на месте», — рассказала Камалия в интервью программе «Зірковий шлях».
По словам певицы, после выпускного дня ее семья собиралась переехать в столицу. Почти все вещи и мебель отправили контейнером в столицу, оставив во Львове только самое необходимое.
«И тут нам сообщили: „Вашу квартиру в Киеве ограбили“. Родители были в панике. Мы купили билеты на первый же поезд и поехали в столицу. Наша квартира находилась на Теремках на 9-м этаже. Воры залезли по пожарному шлангу с технического этажа. Затем выбили форточку, через окно проникли в квартиру и вынесли очень много вещей ночью через двери», — рассказала Камалия каналу «Украина».
В киевской квартире было много ценных вещей. Дело в том, что семья Камалии более шести лет прожила в Венгрии, где отец певицы работал военным летчиком. Затем родители переехали во Львов, где жили еще десять лет, а потом решили перебраться в Киев.
«В квартире были вещи, купленные еще в Будапеште. Шикарные люстры, шубы, сервизы, золото. Уже позже во время следствия очевидцы говорили, что видели машину, в которую внаглую сгружались наши вещи», — поделилась певица.
Напомним, украденный телефон Камалии вернули. Ранее также Оле Цибульской удалось найти угнанный автомобиль.444
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