«Вынесли все ценное»: Камалия раскрыла подробности ограбления ее квартиры

Шоу-бизнес

Известная певица Камалия, у которой в торговом центре украли дорогой телефон, раскрыла подробности ограбления квартиры. Это случилось много лет назад, когда она с родителями жила во Львове и готовилась к переезду в Киев.

«Мы должны были переезжать в столицу, так как обменяли свою львовскую квартиру на киевскую, и уже отправили контейнер, поэтому все вещи были на месте», — рассказала Камалия в интервью программе «Зірковий шлях».

По словам певицы, после выпускного дня ее семья собиралась переехать в столицу. Почти все вещи и мебель отправили контейнером в столицу, оставив во Львове только самое необходимое.

«И тут нам сообщили: „Вашу квартиру в Киеве ограбили“. Родители были в панике. Мы купили билеты на первый же поезд и поехали в столицу. Наша квартира находилась на Теремках на 9-м этаже. Воры залезли по пожарному шлангу с технического этажа. Затем выбили форточку, через окно проникли в квартиру и вынесли очень много вещей ночью через двери», — рассказала Камалия каналу «Украина».

В киевской квартире было много ценных вещей. Дело в том, что семья Камалии более шести лет прожила в Венгрии, где отец певицы работал военным летчиком. Затем родители переехали во Львов, где жили еще десять лет, а потом решили перебраться в Киев.

«В квартире были вещи, купленные еще в Будапеште. Шикарные люстры, шубы, сервизы, золото. Уже позже во время следствия очевидцы говорили, что видели машину, в которую внаглую сгружались наши вещи», — поделилась певица.

Напомним, украденный телефон Камалии вернули. Ранее также Оле Цибульской удалось найти угнанный автомобиль.

444

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter