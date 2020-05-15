Уволены начальники половины украинских таможен: в Кабмине назвали причину

Украина

Через полгода после запуска новой Государственной таможенной службы (ГТС) на заседании ее коллегии 15 мая было решено уволить 50% руководителей региональных таможен.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

«Сегодня на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и и.о. главы Гостаможслужбы Игоря Муратова было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен», — сказано в сообщении.

Также указывается, что руководителю Одесской таможни были вручены предупреждения о предстоящем увольнении.

По словам Сергея Марченко, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни и сейчас комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается.

«Но по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего являются кадровые решения», — пояснили в Минфине.

Сам глава Минфина заявил, что держит под личным контролем реализацию реформы таможни.

«У меня есть ежедневные показатели деятельности всех таможен, я получаю информацию и с Гостаможслужбы, и с бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действий на таможне. Это недопустимо. И я не буду на это закрывать глаза. Схем на таможне не будет. Очевидно, вы меня не услышали с первого раза», — обратился к руководителям таможен Марченко.

Он напомнил, что несколько недель назад на коллегии не просто заявил о необходимости изменений в системе таможенной службы, но и озвучил свои ожидания от реформы и поставил конкретные задачи.

«Сегодняшняя коллегия уже не о планах и задачах, а о реальных результатах. Которых до сих пор нет. Здесь все объективно. Поэтому по результатам этой коллегии 50% руководителей таможен будут уволены», — сказал министр и добавил, что это не последние кадровые ротации в таможнях.

Напомним, 24 апреля Кабмин уволил с занимаемых должностей главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Также «ФАКТЫ» писали о «боевике», который проходил на территории Одесской таможни, после которого ее руководитель Михаил Грибанов был вынужден заявить о непричастности к коррупционным схемам.

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter