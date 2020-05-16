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Украина возобновила работу первого пешеходного пункта пропуска на границе с Польшей: что важно знать

15:17 16 мая 2020
Украина возобновила работу первого пешеходного пункта пропуска на границе с Польшей: что важно знать
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В ночь на 16 мая возобновил работу единственный пункт пропуска на украинско-польской границе «Шегини-Медика», предназначенный для пешего сообщения. Напомним, Украина решила ориентироваться на Польшу, принимая решение о возобновлении работы КПП на границе.

При этом, по информации пресс-службы Госпогранслужбы, пересекающие границу граждане Украины вправе это сделать только при условии тестирования на COVID-19, установки программы «Дія. Дома» на их смартфоны, а также подписания обязательства о прохождении обсервации/самоизоляции по указанному ими адресу.

У выхода из пункта пропуска установлена палатка, где проводятся тесты. Таможенники и пограничники обеспечены средствами защиты и санитайзерами.

По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 8:00 16 мая через границу из Польши в Украину уже проследовали 325 граждан, из Украины в Польшу — 83.

В пункте пропуска

Решение об открытии пешеходного перехода пункта пропуска «Шегини» Кабинет Министров принял 13 мая.

Напомним, Польша закрыла свои границы 15 марта, а Украина — с 27 марта.

Фото Госпогранслужба

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