- 16:18 «Боруссия» Д. — «Шальке»: где смотреть онлайн матчи немецкой бундеслиги 16 мая
- 16:08 Сын Ксении Собчак поразил талантом Аллу Пугачеву
- 15:49 В Закарпатье беременная женщина серьезно пострадала в результате нападения своры собак
- 15:49 Пандемия пойдет на спад уже в мае: ученые спрогнозировали новый пик заболеваемости COVID-19 в Украине
- 15:29 Обнародованы результаты вскрытия погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта: что стало известно
- 15:19 Леся Никитюк неприятно удивила поклонников изменениями во внешности
- 15:17 Украина возобновила работу первого пешеходного пункта пропуска на границе с Польшей: что важно знать
- 15:07 Умер старейший в Украине «вор в законе» по кличке Полтава
- 14:57 Европа начинается с "аллергии" на взятки и выброшенного в мусорник окурка, — Зеленский
- 14:45 Следком России нашел украинский след в провокациях с Гитлером и Гиммлером на сайтах "Бессмертного полка"
- 14:06 Пожилая жительница Полтавы пешком отправилась в Киев, потому "надо было срочно"
- 14:01 «У жены случился инсульт, требовалась срочная операция, — и тут у нее выявили коронавирус»
Украина возобновила работу первого пешеходного пункта пропуска на границе с Польшей: что важно знать
В ночь на 16 мая возобновил работу единственный пункт пропуска на украинско-польской границе «Шегини-Медика», предназначенный для пешего сообщения. Напомним, Украина решила ориентироваться на Польшу, принимая решение о возобновлении работы КПП на границе.
При этом, по информации пресс-службы Госпогранслужбы, пересекающие границу граждане Украины вправе это сделать только при условии тестирования на COVID-19, установки программы «Дія. Дома» на их смартфоны, а также подписания обязательства о прохождении обсервации/самоизоляции по указанному ими адресу.
У выхода из пункта пропуска установлена палатка, где проводятся тесты. Таможенники и пограничники обеспечены средствами защиты и санитайзерами.
По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 8:00 16 мая через границу из Польши в Украину уже проследовали 325 граждан, из Украины в Польшу — 83.
Решение об открытии пешеходного перехода пункта пропуска «Шегини» Кабинет Министров принял 13 мая.
Напомним, Польша закрыла свои границы 15 марта, а Украина — с 27 марта.
Фото Госпогранслужба130
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Обнародованы результаты вскрытия погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта: что стало известно (фото)
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...