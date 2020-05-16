Украина

Пандемия пойдет на спад уже в мае: ученые спрогнозировали новый пик заболеваемости COVID-19 в Украине

Команда проекта «ФОРСАЙТ COVID-19» Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозирует возможное начало спада пандемии коронавируса в Украине на третью декаду мая. Об этом сообщили на сайте центра.

Так, ученые обнаружили, что для Украины на пятнадцатидневном отрезке времени (с 6 мая по 20 мая) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем «плато» — 400−550 новых инфицированных людей в день.

«По результатам прогнозного моделирования команды проекта „ФОРСАЙТ COVID-19“, такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой вероятно наступит пик пандемии. После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад (количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво больше количества ежедневно инфицированных)», — говорится в исследовании.

Для столицы Украины, в течение пятнадцатидневного отрезка времени (06.05.20 — 20.05.20) процесс развития пандемии носит пока более нестационарный характер с вероятным снижением его волатильности и приобретением более четкого линейного характера на следующей неделе с уровнем «плато» — 40−50 новых инфицированных в день.

Количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей (14.05.20 этот баланс однодневно был даже положительным). Команда проэкта ожидает, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что укажет на начало спада пандемии".

Как писали «ФАКТЫ», в Украине за последние сутки подтверждено выздоровление от коронавирусной инфекции 433 человек. Это наибольшее число выздоровевших за день с начала пандемии.

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