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Суд арестовал луганчанина, угрожавшего взорвать гранату в супермаркете в Киеве (фото)
Суд в Киеве взял под стражу 39-летнего жителя Луганской области, который 14 мая угрожал применить гранату в супермаркете по улице Кудряшова (Соломенский район). Как сообщали «ФАКТЫ», таким образом луганчанин отреагировал на замечание охранника о недопустимости пребывания в торговом зале без защитной маски.
Прибывшие на место инцидента правоохранители задержали злоумышленника, изъяв у него предмет, похожий на боевую гранату.
Мужчине сообщили о подозрении по части 4 статьи 296 («Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия») Уголовного кодекса Украины, а после экспертизы изъятого у него предмета будет решен вопрос о сообщении ему о подозрении по части 1 статьи 263 («Ношение, хранение, приобретение взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения») Уголовного кодекса.
В случае признания вины судом подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы, сообщила прокуратура Киева.
Напомним, ранее львовские правоохранители провели спецоперацию по задержанию неадеквата, угрожавшего взорвать гранату в ресторане города Винники. «ФАКТЫ» рассказали неожиданные подробности детективной истории.
Фото полиции Киева154
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