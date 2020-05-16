26.60 / 26.83 28.55 / 28.95
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Суд арестовал луганчанина, угрожавшего взорвать гранату в супермаркете в Киеве (фото)

16:38 16 мая 2020
Суд арестовал луганчанина, угрожавшего взорвать гранату в супермаркете в Киеве (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Суд в Киеве взял под стражу 39-летнего жителя Луганской области, который 14 мая угрожал применить гранату в супермаркете по улице Кудряшова (Соломенский район). Как сообщали «ФАКТЫ», таким образом луганчанин отреагировал на замечание охранника о недопустимости пребывания в торговом зале без защитной маски.

Прибывшие на место инцидента правоохранители задержали злоумышленника, изъяв у него предмет, похожий на боевую гранату.

Мужчине сообщили о подозрении по части 4 статьи 296 («Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия») Уголовного кодекса Украины, а после экспертизы изъятого у него предмета будет решен вопрос о сообщении ему о подозрении по части 1 статьи 263 («Ношение, хранение, приобретение взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения») Уголовного кодекса.

В случае признания вины судом подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы, сообщила прокуратура Киева.

Напомним, ранее львовские правоохранители провели спецоперацию по задержанию неадеквата, угрожавшего взорвать гранату в ресторане города Винники. «ФАКТЫ» рассказали неожиданные подробности детективной истории.

Фото полиции Киева

154

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

в Киеве прооперировали аневризму больной COVID-19

«У жены случился инсульт, требовалась срочная операция, — и тут у нее выявили коронавирус»

Логан Уильямс

16-летний актер, звезда популярных сериалов, начал употреблять наркотики в 13 лет и умер от передозировки (фото)

Симферопольское водохранилище

В Крыму решили провести концерт на дне обмелевшего водохранилища: сеть взорвалась комментариями

Прогноз погоды

Украину накроют дожди, за ними придут заморозки: синоптик дала неутешительный прогноз на ближайшие дни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер