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Шоу-бизнес

На высоте 97 метров: группа Go_A перепела хит Сердючки для «Евровидения-2020» (видео)

17:27 16 мая 2020
Go_A
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

15 мая состоялся последний «домашний концерт» конкурса «Евровидение-2020», во время которого выступила украинская группа Go_A. Сам конкурс в этом году отменили из-за коронавируса, но организаторы сделали все, чтобы поклонники услышали песни участников.

Go_A уже выступали во время первого большого онлайн-концерта со своей конкурсной песней «Соловей». Для «домашнего» концерта группа перепела Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки. Именно за эту песню проголосовали поклонники группы.

Но представители Украины не просто перепели хит Сердючки, а сделали это на крыше телецентра — на высоте 97 метров. Артисты хотели, чтобы весь мир увидел Киев с этой высоты.

Напомним, что уже вечером, 16 мая, состоится большое шоу, которое заменит финал «Евровидения-2020». Артисты не будут соревноваться, все сделано для того, чтобы поддержать участников и поклонников конкурса.

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