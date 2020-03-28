Украина

Продают больше, чем покупают: в НБУ заявили о падении спроса на валюту

Несмотря на новый виток роста курсов доллара и евро, в Национальном банке Украины уверены, что спрос на валюту в стране упал, так как в последние дни граждане продают даже больше, чем покупают. Об этом сообщили в НБУ, передает ТСН.

«На этой неделе мы только в три из пяти дней выходили на рынок с интервенциями для сглаживания курсовых колебаний и в общем продали достаточно небольшой объем валюты — меньше 80 млн долларов США. Курс гривны на межбанке продолжал колебаться на уровне около 28 грн за доллар США», — цитирует сайт телеканала Нацбанк.

Кроме того, у регулятора уверены, что отток средств нерезидентов незначительный.

«Основной спрос на валюту формируют украинские компании, впрочем, он в целом уравновешивается предложением валюты со стороны экспортеров», — уверены в Нацбанке.

Также сообщается, что в понедельник НБУ проведет операцию с банками по обмену полученных из-за рубежа наличных долларов на их безналичную валюту на сумму 180 млн долларов, а также в еще одну — в конце следующей недели.

«Таким образом, вскоре проблема с дефицитом валютной наличности, возникшей из-за перебоев с авиасообщением, будет решена. Поэтому сохраняем веру в позитивные новости — как постепенное обуздание коронавируса в мире, так и заключение новой программы с МВФ, которая будет сигналом о продолжении реформ в Украине», — отметили в Нацбанке.

Напомним, предыдущие прогнозы предполагали, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,5−5%, инфляция составит 5% (плюс/минус 1%), а доллар будет стоить 27−28 грн.

Теперь же из-за мирового финансового кризиса, вызванного последствиями активного распространения нового коронавируса COVID-19, эксперты прогнозируют падение экономик, в том числе и украинской. Обновленный базовый прогноз компании Dragon Capital на 2020 год предусматривает, что последствия коронавируса в Украине будут такими: падение ВВП Украины составит 4% и девальвацию гривны до 30 грн за доллар на конец года — при условии, что карантинные мероприятия продлятся до мая (средний курс ожидается на уровне 29 грн/доллар, то есть девальвация будет составлять около 11% к прошлогоднему курсу). По менее оптимистичному прогнозу, если карантин будет продлен на более долгий срок, ВВП может упасть на 9%, а гривна подешевеет до 35 грн/доллар. При таких условиях стоит ожидать и роста безработицы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по мнению генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхеля Гурриа, убытки от пандемии коронавируса уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter