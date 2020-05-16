26.60 / 26.83 28.55 / 28.95
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Некуда девать: под Киевом обанкротившийся фермер выбросил на свалку тонны морковки (видео)

20:59 16 мая 2020
Некуда девать: под Киевом обанкротившийся фермер выбросил на свалку тонны морковки (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киевской области фермер выбросил тонны моркови, которую не смог сбыть из-за карантина. Напомним, в апреле в разных областях Украины состоялись протесты фермеров, которые не могут реализовать свой урожай из-за карантинных ограничений, и после этого власти разрешили открыть продовольственные рынки.

Видео выложил в сеть Andrew Havand.

Местные жители, которые начали собирать выброшенные овощи на корм скотине, сообщили, что фермер обанкротился, поэтому и выбросил урожай.

Напомним, 11 мая 66-летний одесский фермер совершил самоубийство после того, как узнал о гибели посевов из-за небывалой засухи. Аграрии региона прогнозируют, что потери урожая одних только зерновых в 2020 году составят как минимум 50%.

131

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Некуда девать: под Киевом обанкротившийся фермер выбросил на свалку тонны морковки (видео)

Некуда девать: под Киевом обанкротившийся фермер выбросил на свалку тонны морковки (видео)

Страшнее коронавируса: в Европе обнаружили смертельный «побочный эффект» COVID-19

Страшнее коронавируса: в Европе обнаружили смертельный "побочный эффект" COVID-19

в Киеве прооперировали аневризму больной COVID-19

«У жены случился инсульт, требовалась срочная операция, — и тут у нее выявили коронавирус»

Побегут ли украинцы покупать доллары после карантина: глава НБУ озвучил прогноз

Побегут ли украинцы покупать доллары после карантина: глава НБУ озвучил прогноз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер