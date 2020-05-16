- 16.05 22:58 Маска может быть опасной: Супрун дала советы, как организовать прогулку с детьми
- 16.05 22:27 Вез полкило кокаина: в Киеве задержали наркодилера
- 16.05 21:55 Турция открывается для медицинских туристов из Украины: озвучены условия
- 16.05 21:43 «Евровидение-2020»: где и когда смотреть финальный концерт
- 16.05 21:20 Под Винницей пьяная женщина на авто сбила мать с двумя детьми
- 16.05 20:59 Некуда девать: под Киевом обанкротившийся фермер выбросил на свалку тонны морковки
- 16.05 20:29 Побегут ли украинцы покупать доллары после карантина: глава НБУ озвучил прогноз
- 16.05 20:17 Арбитр финала Евро-2016 рассказал, как знаменитый футболист схватил его ниже пояса
- 16.05 19:43 Страшнее коронавируса: в Европе обнаружили смертельный "побочный эффект" COVID-19
- 16.05 19:32 Холанда покрыли матом — он забил: «Боруссия» в матче чемпионата Германии разгромила «Шальке»
- 16.05 19:14 Смеялись в лицо и угрожали убить: полицейских обвинили в издевательстве над фронтовыми волонтерами
- 16.05 19:03 Ужин с самой сексуальной теннисисткой мира ушел с молотка за 85 тысяч долларов: фото красотки
Маска может быть опасной: Супрун дала советы, как организовать прогулку с детьми
Ношение медицинских масок детьми до 2 лет не является обязательным и даже может быть опасным. Напомним, с 12 мая в рамках ослабления карантина разрешили прогулки в парках, но с обязательным ношением масок.
Об этом в Facebook сообщила бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.
При этом она сослалась на выводы Американской академии педиатрии.
«Если сами надеваете маску — делайте это правильно. Не нужно спускать ее ниже носа, потому что это нивелирует весь положительный эффект. Одевать и снимать маску необходимо лишь чистыми руками. И еще одно — маска не дает индульгенцию, чтобы трогать лицо, когда вздумается, или не мыть руки», — подчеркнула Супрун.
Она советует родителям поиграть с детьми в игру о горячих поверхностях, ведь малыши быстро забывают о предосторожности.
«Время от времени напоминайте, что не нужно забегать на игровые площадки, сидеть на скамейках, делиться игрушками или пищей, щупать качели или турники или что-либо другое. Имейте наготове антисептик, когда дети или вы будете забывать об этих правилах», — призвала бывшая руководительница МОЗ.
Также она советует ограничить компанию для прогулок семейным кругом — теми, с кем живете. И хотя вы точно соскучились по прогулками с друзьями или другими родственниками, но очень вероятно, что вам захочется нарушить дистанцию за время прогулки, — предупреждает медик.
Напомним, в США и Европе констатировали увеличение случаев проявления опасного синдрома у детей, переболевших коронавирусной болезнью.340
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.