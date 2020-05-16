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Здоровье и медицина

Маска может быть опасной: Супрун дала советы, как организовать прогулку с детьми

22:58 16 мая 2020
Маска может быть опасной: Супрун дала советы, как организовать прогулку с детьми
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Ношение медицинских масок детьми до 2 лет не является обязательным и даже может быть опасным. Напомним, с 12 мая в рамках ослабления карантина разрешили прогулки в парках, но с обязательным ношением масок.

Об этом в Facebook сообщила бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

При этом она сослалась на выводы Американской академии педиатрии.

«Если сами надеваете маску — делайте это правильно. Не нужно спускать ее ниже носа, потому что это нивелирует весь положительный эффект. Одевать и снимать маску необходимо лишь чистыми руками. И еще одно — маска не дает индульгенцию, чтобы трогать лицо, когда вздумается, или не мыть руки», — подчеркнула Супрун.

Она советует родителям поиграть с детьми в игру о горячих поверхностях, ведь малыши быстро забывают о предосторожности.

«Время от времени напоминайте, что не нужно забегать на игровые площадки, сидеть на скамейках, делиться игрушками или пищей, щупать качели или турники или что-либо другое. Имейте наготове антисептик, когда дети или вы будете забывать об этих правилах», — призвала бывшая руководительница МОЗ.

Также она советует ограничить компанию для прогулок семейным кругом — теми, с кем живете. И хотя вы точно соскучились по прогулками с друзьями или другими родственниками, но очень вероятно, что вам захочется нарушить дистанцию ​​за время прогулки, — предупреждает медик.

Напомним, в США и Европе констатировали увеличение случаев проявления опасного синдрома у детей, переболевших коронавирусной болезнью.

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