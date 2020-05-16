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Страшнее коронавируса: в Европе обнаружили смертельный "побочный эффект" COVID-19
В Европе зафиксированы уже 2 летальных случая, связанных с неизвестным детским воспалительным синдромом, который, как считают медики, может быть осложнением при инфицировании коронавирусом. Напомним, в Киеве за сутки, 14 мая, сразу десять детей заразились COVID-19, среди них — месячный ребенок.
Отмечается, что в целом в Европе с начала года новый воспалительный синдром был зафиксирован у 230 детей.
Всемирная организация здравоохранения уже призвала медицинских работников быть внимательными к редкому заболеванию и предупредила, что связь с COVID-19 остается недоказанной.
Напомним, ранее с подобными симптомами были госпитализированы 15 пациентов в Нью-Йоре — все дети в возрасте от 2 до 15 лет. Трое из них скончались.
После таких случаев департамент здравоохранения поручил всем медицинским работникам Нью-Йорка немедленно сообщать обо всех пациентах младше 21 года.995
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