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Здоровье и медицина

Страшнее коронавируса: в Европе обнаружили смертельный "побочный эффект" COVID-19

19:43 16 мая 2020
Страшнее коронавируса: в Европе обнаружили смертельный «побочный эффект» COVID-19
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Европе зафиксированы уже 2 летальных случая, связанных с неизвестным детским воспалительным синдромом, который, как считают медики, может быть осложнением при инфицировании коронавирусом. Напомним, в Киеве за сутки, 14 мая, сразу десять детей заразились COVID-19, среди них — месячный ребенок.

Отмечается, что в целом в Европе с начала года новый воспалительный синдром был зафиксирован у 230 детей.

Всемирная организация здравоохранения уже призвала медицинских работников быть внимательными к редкому заболеванию и предупредила, что связь с COVID-19 остается недоказанной.

Напомним, ранее с подобными симптомами были госпитализированы 15 пациентов в Нью-Йоре — все дети в возрасте от 2 до 15 лет. Трое из них скончались.

После таких случаев департамент здравоохранения поручил всем медицинским работникам Нью-Йорка немедленно сообщать обо всех пациентах младше 21 года.

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