Общество и люди

Украинцу пришлось выложить более 25 тыс. грн за «бесплатное» лечение от коронавируса

Житель Кропивницкого Анатолий Компаниец был вынужден потратить на лечение коронавирусной инфекции более 20 тысяч гривен и теперь намерен компенсировать их по суду. Об этом он рассказал в интервью Суспільне. Напомним, по состоянию на утро 17 мая в Кировоградской области насчитывалось уже 20 жертв заболевания.

Мужчина лечился в Центральной городской больнице Кропивницкого, главврач которой, Александр Артюх, утверждает — лекарствами учреждение полностью обеспечено, и они для госпитализированных пациентов бесплатны.

Об этом же заявила и начальник городского управления здравоохранения Оксана Макарук.

«Жалоб от пациентов с коронавирусом об использовании собственных средств ее поступало. Были единичные случаи недопонимания, просили заменить закупленные за бюджетные средства препараты», — сказала она, объяснив, что больницы используют только лекарства из Национального перечня, утвержденного МОЗ, а если пациент хочет получить другой препарат, то закупает его за собственные средства.

Напомним, ранее харьковчанка заплатила 25 тысяч гривен за одну дозу лекарства для ее мужа, подхватившего коронавирусную инфекцию.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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