Мир

В МВФ озвучили сроки восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19

Для восстановления после пандемии COVID-19 мировой экономике понадобится три года. Об этом заявила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева. По ее мнению, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году.

«Самый большой шок уже прошел», — отметила Георгиева.

Она отметила, что в марте 170 стран показали экономическое падение, сообщает «Голос Америки».

Так, в первом квартале 2020 года США и Европа зарегистрировали резкое падение экономики. В Украине падение в первом квартале составило 1,2%.

Ситуация может быть еще хуже, чем апрельский прогноз МВФ, который предусматривал падение мировой экономики на 3%, потому что пандемия еще не преодолена, считает эксперт.

«Без имеющегося медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов», — заявляла Георгиева.

МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году. Фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для беднейших стран.

«Тратьте сколько можете, а затем тратьте немного больше на врачей, медсестер, уязвимое население в вашей стране», — заявила она.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Международный валютный фонд решил сосредоточиться на подписании 18-месячной программы сотрудничества с Украиной, отказавшись от трежлетней программы сотрудничества.

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