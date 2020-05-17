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В МВФ озвучили сроки восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19
Для восстановления после пандемии COVID-19 мировой экономике понадобится три года. Об этом заявила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева. По ее мнению, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году.
«Самый большой шок уже прошел», — отметила Георгиева.
Она отметила, что в марте 170 стран показали экономическое падение, сообщает «Голос Америки».
Так, в первом квартале 2020 года США и Европа зарегистрировали резкое падение экономики. В Украине падение в первом квартале составило 1,2%.
Ситуация может быть еще хуже, чем апрельский прогноз МВФ, который предусматривал падение мировой экономики на 3%, потому что пандемия еще не преодолена, считает эксперт.
«Без имеющегося медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов», — заявляла Георгиева.
МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году. Фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для беднейших стран.
«Тратьте сколько можете, а затем тратьте немного больше на врачей, медсестер, уязвимое население в вашей стране», — заявила она.
Как писали «ФАКТЫ», недавно Международный валютный фонд решил сосредоточиться на подписании 18-месячной программы сотрудничества с Украиной, отказавшись от трежлетней программы сотрудничества.165
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