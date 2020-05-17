В Минздраве назвали правила работы стоматологических клиник в условиях карантина

Украина

После введения в Украине так называемого режима адаптивного карантина, власти разрешили возобновить работу стоматологическим клиникам и стоматкабинетам.

Чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, Минздрав требует соблюдать определенные правила.

На приемы к стоматологам необходимо приходить по предварительной записи без сопровождающих, кроме детей до 14 лет и людей с инвалидностью. Ожидать пациентов нужно вне кабинета, где проходит лечение. Пациенты должны иметь доступ к антисептикам и жидкому мылу.

Для сотрудников клиник обязателен температурный скрининг, все должны иметь средства индивидуальной защиты, в том числе очки. Интервал между посетителями не менее 15 минут. После каждого пациента необходимо проводить дезинфекцию.

Кроме того, в свободном доступе не должно быть никакой рекламной продукции, книг, журналов, игрушек.

Напомним, на заседании 13 мая правительство ослабило карантинные ограничения, касающиеся максимальной численности групп людей в парках и за столиками открытых площадок кафе и ресторанов.

О том, какие требования предъявляют к стоматологическим поликлиникам в Киеве в период адаптивного карантина, читайте в материале «ФАКТОВ».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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