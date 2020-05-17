26.58 / 26.80 28.46 / 28.89
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Минздраве назвали правила работы стоматологических клиник в условиях карантина

15:40 17 мая 2020
стоматполиклиника
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После введения в Украине так называемого режима адаптивного карантина, власти разрешили возобновить работу стоматологическим клиникам и стоматкабинетам.

Чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, Минздрав требует соблюдать определенные правила.

На приемы к стоматологам необходимо приходить по предварительной записи без сопровождающих, кроме детей до 14 лет и людей с инвалидностью. Ожидать пациентов нужно вне кабинета, где проходит лечение. Пациенты должны иметь доступ к антисептикам и жидкому мылу.

Для сотрудников клиник обязателен температурный скрининг, все должны иметь средства индивидуальной защиты, в том числе очки. Интервал между посетителями не менее 15 минут. После каждого пациента необходимо проводить дезинфекцию.

Кроме того, в свободном доступе не должно быть никакой рекламной продукции, книг, журналов, игрушек.

Напомним, на заседании 13 мая правительство ослабило карантинные ограничения, касающиеся максимальной численности групп людей в парках и за столиками открытых площадок кафе и ресторанов.

О том, какие требования предъявляют к стоматологическим поликлиникам в Киеве в период адаптивного карантина, читайте в материале «ФАКТОВ».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

251

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Юрий Зиссер

Умер основатель крупнейшего новостного портала Беларуси Юрий Зиссер

Сергей Мясоедов

Известный украинский баскетболист впал в кому

Ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти скрывали масштаб вспышки коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти скрывали масштаб вспышки коронавируса

Прогноз погоды

Дожди, грозы и штормовой ветер: синоптик дала прогноз погоды на 18 мая

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер