Происшествия

Найдены без следов насильственной смерти: под Черниговом в пожаре погибли четыре человека

В Черниговской области, где карантин вынуждает некоторых местных жителей совершать странные поступки, в воскресенье, 17 мая, произошло трагическое событие: в селе Моложава Городнянского района в пожаре в частном доме погибли четыре человека.

Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций.

«17 мая в ГСЧС поступила информация, что в селе Моложавая Гродненского района в частном жилом доме возник пожар. В 21:55 подразделением ГСЧС пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружено 4 погибшие лица без признаков насильственной смерти (вероятная причина смерти — отравление угарным газом)», — сказано в сообщении спасателей.

.Уточняется, что к тушению пожара привлекалось пять человек личного состава и одна единица техники ведомства.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии, которая случилась в прошлом году в Харькове: там беременная женщина потеряла мужа и сына, которые отравились угарным газом из-за неисправной колонки. Не менее печальный инцидент был зафиксирован и в Полтаве, где свидание в гараже обернулось трагедией для молодой пары.

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