Побочное действие карантина: сеть взбудоражило видео голого забега по улицам

Общество и люди

В сеть выложили ролик, на котором видно, как группа голых молодых людей бежит по пустынной улице — утверждается, что оно было снято в Чернигове, где первый случай коронавирусной инфекции был подтвержден 22 апреля.

«Чернигов во время карантина», — говорится в комментарии к видео, на котором показано, как голые парни с криком носятся по практически пустынной улице города. В комментариях к этому посту некоторые люди сомневаются в том, что это свежее видео и что оно было снято именно в Чернигове. А другие отмечают, что улица таки черниговская — именно на ней ведутся ремонтные работы.

Внимание! Видео 18+!

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «голые забеги» в Киеве не единожды попадали на фото и видео. Так летом 2019 года шестерка парней, прикрывающихся лишь галстуками, мчала по Крещатику в сторону Майдана незалежности. А зимой 2018 года с десяток парней голышом бегали по подземному переходу возле столичной станции метро «Площадь Льва Тостого». «Стратегические» места они прикрывали пластиковыми тарелками.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter