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Побочное действие карантина: сеть взбудоражило видео голого забега по улицам
В сеть выложили ролик, на котором видно, как группа голых молодых людей бежит по пустынной улице — утверждается, что оно было снято в Чернигове, где первый случай коронавирусной инфекции был подтвержден 22 апреля.
«Чернигов во время карантина», — говорится в комментарии к видео, на котором показано, как голые парни с криком носятся по практически пустынной улице города. В комментариях к этому посту некоторые люди сомневаются в том, что это свежее видео и что оно было снято именно в Чернигове. А другие отмечают, что улица таки черниговская — именно на ней ведутся ремонтные работы.
Внимание! Видео 18+!
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «голые забеги» в Киеве не единожды попадали на фото и видео. Так летом 2019 года шестерка парней, прикрывающихся лишь галстуками, мчала по Крещатику в сторону Майдана незалежности. А зимой 2018 года с десяток парней голышом бегали по подземному переходу возле столичной станции метро «Площадь Льва Тостого». «Стратегические» места они прикрывали пластиковыми тарелками.
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