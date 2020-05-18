«Повезло с пациентами»: известный врач растрогал сеть рассказом о борьбе с коронавирусом

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В днепровской больнице им. Мечникова, где возвращают к жизни украинских защитников из зоны ООС на Донбассе, также успешно лечат инфицированных коронавирусом.
«Команда добровольцев-коронатерапевтов успешно преодолевает кислородную недостаточность и другие осложнения у больных с COVID-пневмонией», — написал в Facebook заместитель главного врача больницы Юрий Скребец.
Доктор пишет, что все больные, у которых диагностировали инфицирование коронавирусом, выжили, даже пожилые люди и беременная женщина.
То, что не заболел ни один сотрудник Мечникова, это результат строжайшего соблюдения требований противоэпидемического режима и профессионализма медиков.
Врач напоминает, что коронавирус — это не вымысел, не химера и не мировой заговор, а реальность. Он призывает людей помнить об этом.
Доктор показал фото одного дня его дежурства в мае.
Напомним, на утро 17 мая в Днепропетровской области подтверждено 837 случаев заражения коронавирусом. Антирекорд поставлен 5 мая, когда в Днепре выявили новых 90 больных коронавирусом. Для области это был самый большой зафиксированный прирост больных за сутки с начала эпидемии.
ФОТО: Facebook Юрий Скребец284
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