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Боевики атаковали ВСУ на Донбассе: много раненых
За минувшие сутки, 17 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов боевиков ранения получили три украинских защитника.
По данным штаба ООС, оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под огонь попали позиции ВСУ у Авдеевки, Водяного, Славного, Невельского, Песок, Новоалександровки.
По данным украинской разведки, наши военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее двух российских наемников.
С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.
Напомним, 13 мая от пули российского снайпера в зоне ООС погиб старший солдат Александр Карпика. А два дня назад на Донбассе на российской противопехотной мине подорвалась мирная жительница. Женщина выжила только благодаря тому, что смогла выбраться на позиции Объединенных сил под Новотроицким.
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