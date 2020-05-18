26.52 / 26.84 28.46 / 29.02
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Боевики атаковали ВСУ на Донбассе: много раненых

9:04 18 мая 2020
раненый и медики
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

За минувшие сутки, 17 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов боевиков ранения получили три украинских защитника.

По данным штаба ООС, оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под огонь попали позиции ВСУ у Авдеевки, Водяного, Славного, Невельского, Песок, Новоалександровки.

По данным украинской разведки, наши военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее двух российских наемников.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Напомним, 13 мая от пули российского снайпера в зоне ООС погиб старший солдат Александр Карпика. А два дня назад на Донбассе на российской противопехотной мине подорвалась мирная жительница. Женщина выжила только благодаря тому, что смогла выбраться на позиции Объединенных сил под Новотроицким.

315

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Эктор Хименес-Браво

Живут вместе? Эктор Хименес-Браво удивил фото с известной женщиной

Упавшее дерево

В Одессе огромное дерево рухнуло прямо на киоск с продавщицей: момент происшествия попал на видео

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Заворотнюк

Соседка Анастасии Заворотнюк рассказала о ее здоровье

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер