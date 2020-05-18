26.52 / 26.84 28.46 / 29.02
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Гривня укрепила позиции в начале недели: сколько стоит доллар 18 мая

9:31 18 мая 2020
Доллары и евро
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 18 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни, укрепив ее на четыре копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Так, курс установлен на следующем уровне: доллар — 26,63 грн за доллар, евро 28,76 грн за евро.

А «Минфин» публикует курсы валют на «черном» рынке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на текущей неделе эксперты прогнозируют умеренное снижение курса доллара к гривне, а также дальнейшее укрепление украинской национальной валюты в среднесрочной перспективе.

Эксклюзивный материал о ситуации на валютном рынке и о том, сколько может стоить гривня в условиях сотрудничества Украины в МВФ, читайте на сайте «ФАКТОВ».

35

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Эктор Хименес-Браво

Живут вместе? Эктор Хименес-Браво удивил фото с известной женщиной

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Упавшее дерево

В Одессе огромное дерево рухнуло прямо на киоск с продавщицей: момент происшествия попал на видео

Заворотнюк

Соседка Анастасии Заворотнюк рассказала о ее здоровье

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер