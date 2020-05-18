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Гривня укрепила позиции в начале недели: сколько стоит доллар 18 мая
В понедельник, 18 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни, укрепив ее на четыре копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
Так, курс установлен на следующем уровне: доллар — 26,63 грн за доллар, евро 28,76 грн за евро.
А «Минфин» публикует курсы валют на «черном» рынке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на текущей неделе эксперты прогнозируют умеренное снижение курса доллара к гривне, а также дальнейшее укрепление украинской национальной валюты в среднесрочной перспективе.
Эксклюзивный материал о ситуации на валютном рынке и о том, сколько может стоить гривня в условиях сотрудничества Украины в МВФ, читайте на сайте «ФАКТОВ».35
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