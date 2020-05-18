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Украина

«Все уходит в бюрократию»: Кулеба объяснил, будет ли Украина вводить паспорта здоровья

9:45 18 мая 2020
паспорт
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После того, как в Европе заговорили о внедрении так называемого «COVID-паспорта» гражданина, возможность введения «паспорта здоровья» для туристов стали обсуждать и в Украине. Но Киев пока на официальном уровне не принял никаких решений по этому поводу. Со временем, когда ситуация с пандемией коронавируса станет более прогнозируемой и управляемой, будут найдены какие-то форматы, чтобы не очень усложнять жизнь людей и не ущемлять их права.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что сейчас вся ситуация с COVID-19 уходит в бюрократию.

По словам Кулебы, в Украине пока введение таких паспортов на официальном уровне не обсуждается. В европейских странах на данный момент склоняются к тому, что при въезде нужно будет, например, показать справку о том, что у человека за определенное количество дней был негативный ПЦР-тест на коронавирус. После возвращения домой, человек должен посидеть в самоизоляции и сделать еще один тест.

Напомним, ранее глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив заявила, если ВОЗ будет рекомендовать введение «паспортов здоровья» и их начнут внедрять в других странах, Украина тоже пойдет по этому пути.

Глава МИДа напомнил, что при открытии границ Киев будет координировать свои действия с европейскими странами, учитывая также ситуацию с пандемией коронавируса.

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