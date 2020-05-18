Украина

Есть два фактора: Кулеба рассказал об открытии границ в условиях пандемии коронавируса

Несмотря на послабление карантина, Украина пока не намерена открывать свои границы. Киев будет координировать свои действия с европейскими странами, которые не откроются раньше 15 июня, учитывая также ситуацию с пандемией коронавируса.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, правительство настроено либерально. При открытии границ Украина будет смотреть, как открываются другие страны и какая реальная ситуация с заболеванием коронавируса в Украине.

«Никто украинцев держать взаперти не собирается, и идей таких нет», — сказал министр.

Напомним, Украина закрыла свои границы в марте этого года. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что рассматривая вопрос об открытии границ, в Украине будут ориентироваться на соседнюю Польшу— сценарии развития ситуации с коронавирусом в двух странах схожи, но наша страна отстает от соседнего государства на две недели.

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