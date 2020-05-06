В Украине заговорили о введении «паспортов здоровья»

Украина

После того, как в Европейском Союзе предложили внедрить так называемый «COVID-паспорт» гражданина и общий протокол безопасности путешествий для всех стран ЕС, о «паспортах здоровья» заговорили в Украине.

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив заявила, если ВОЗ будет рекомендовать введение «паспортов здоровья» и их начнут внедрять в других странах, Украина тоже пойдет по этому пути.

«Но для этого у мира должно быть понимание, какой тест можно считать целесообразным и за сколько времени его нужно проводить, но на это пока что ответов нет, и четкой процедуры выдачи таких паспортов ни одна страна пока не имеет», — сказала Олеськив в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Чиновница также отметила, что сейчас разрабатываются новые санитарно-гигиенические нормы в сфере туризма. Это может касаться отелей и ресторанов в части прохождения температурного скрининга персоналом, расстояния между столиками и количества людей на квадратный метр в заведениях питания, отмене шведских столов, определенного расстояния на рецепции между людьми, наличием дезинфекторов, которые должны быть установлены в определенных местах, ограничением бассейнов и СПА, дистанцированием между людьми на пляжах.

Возможно, изменится формат проживания в хостелах, где до пандемии селили по несколько человек в одной комнате.

Новые нормы для транспорта, отметила Олескив, сейчас разрабатывает Министерство инфраструктуры.

Напомним, из-за пандемии коронавируса с 17 марта Европа закрыла границы для туристов. В большинстве стран Евросоюза ограничения останутся в силе до середины мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина сама будет открывать границы постепенно, и не раньше, чем это сделают другие европейские страны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в свою очередь, заявил, что Украина летом может возобновить авиасообщение внутри страны, а зарубежные перелеты станут возможными только в конце лета и то не в том объеме, как было до пандемии.

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