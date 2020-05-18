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Украина

В Минздраве сделали важное заявление об украинских ПЦР-тестах на коронавирус

12:09 18 мая 2020
тесты
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Украинские ПЦР-тесты на коронавирус, которые ранее забраковал Центр общественного здоровья Минздрава, работают нормально. Это подтвердили специалисты из Института эпидемиологии и инфекционных болезней Национальной Академии медицинских наук Украины, сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«На днях мы получили заключение из Института эпидемиологии и инфекционных болезней Национальной Академии медицинских наук Украины, который подтвердил, что они верифицировали систему путем сравнения ее работы с тест-системами производства стран Европейского союза. Поэтому проверка украинского производителя Государственной службой лекарственных средств продолжается, но у нас есть подтверждение, что тест-системы, которые были развезены нашим лабораториям — работают», — рассказал Ляшко.

Кроме того, Ляшко отметил, что будут рассматривать каждую конкретную лабораторию.

Ранее появилась информация, что закупленные Офисом президента украинские ПЦР-тесты оказались непригодными для использования.

Напомним, в Украине запускают массовое ИФА-тестирование на наличие антител к COVID-19.

Эксклюзивный материал о том, что такое ИФА-тестирование и как долго следует ожидать анализа тестов, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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