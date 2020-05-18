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Лейтенант запаса ВС РФ пытался провезти в Украину два автобуса с иностранцами: детали инцидента
В пятницу, 15 мая, задержан россиянин, пытавшийся подкупить украинского пограничника. В эти же дни задержали жителя ОРЛО, который хотел провезти в Киев 800 тысяч гривен.
Пресс-служба военной прокуратуры сообщает, что гражданин России, лейтенант запаса ВС РФ пытался подкупить начальника отделения инспекторов пограничной службы «Могилев-Подольский» для того, чтобы на территорию Украину въехали два пассажирских автобуса с иностранцами. Въезду мешали действующие в стране карантинные ограничения.
Гражданина РФ задержали при передаче в взятки в размере 50 тысяч российских рублей (чуть больше 18 тыс. грн.) украинскому офицеру-пограничнику. Россиянин содержится под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области контрабандисты атаковали пограничников — против злоумышленников пришлось применить табельное оружие.52
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